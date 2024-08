Casadei Lazio, Fabiani non lo perde di vista: le ultime

Il ds della Lazio Fabiani non perde di vista Cesare Casadei: il centrocampista in uscita dal Chelsea è un profilo che piace

Michael Folorunsho non è l’unico centrocampista seguito dal calciomercato Lazio: come riportato dal Corriere dello Sport l’altro nome è quello di Cesare Casadei.

Al momento il centrocampista del Napoli sembra in vantaggio, visto che è in uscita dai partenopei, ma non è così semplice arrivarci tra costi alti e la concorrenza di Atalanta e Fiorentina. Per questo motivo il centrocampista di scuola Inter e esubero del Chelsea è un profilo che piace: già l’anno scorso si fece un tentativo per lui e ora l’opportunità si ripresenta.