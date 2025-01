Caruso: «La Lazio Women è forte e noi domani dovremmo stare attente a non fare questo errore»

Caruso, la calciatrice della Juventus Women si proietta alla gara di domani parlando della sfida con queste sue considerazioni

Archiviata l’amarezza per il 3-1 della gara d’andata, la Lazio Women di mister Grassadonia domani sera torna in campo per ribaltare il match contro la Juventus, per avanzare nella coppa Italia femminile. Alla vigilia della sfida ha parlato Caruso in nome della squadra bianconera, la quale ai microfoni dei canali ufficiali del club rilascia queste sue considerazioni

PAROLE – La Lazio penso che sia una squadra molto forte. Sappiamo che, in campionato, ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato e sono le prestazioni a confermarlo. A livello mentale non dovremo commettere l’errore di pensare che la qualificazione in semifinale sia già acquisita perché non è assolutamente così e rischieremmo di giocare una brutta partita. Quella di domani dovremo considerarla una sfida secca, non una gara di ritorno. Dobbiamo pensare soltanto a vincere