Carrera: «La Juve ha concesso poco alla Lazio. E’ spietata in contropiede»

Le dichiarazioni del tecnico ed ex calciatore Massimo Carrera sulla sfida di sabato scorso tra Lazio e Juventus

L’ex difensore della Juventus Massimo Carrera ha parlato a JuventusNews24.com, tornando sulla vittoria dei bianconeri nel match di sabato contro la Lazio. Ecco la sua analisi sulla sfida dell’Olimpico.

LE DICHIARAZIONI – «Ho visto una Juve in netta ripresa. Con la Lazio ha concesso davvero poco e credo stia ritornando quella squadra che tutti conoscevamo, solida in fase difensiva e spietata quando attacca in contropiede. Sta facendo passi in avanti molto importanti».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM