Carnesecchi a Dazn: «Secondo tempo importante, Lazio chiusa nella sua metà campo. Di questo pareggio ho un pensiero preciso»

Marco Carnesecchi ha parlato così a Dazn dopo Lazio Atalanta. Le dichiarazioni dopo il pari con la squadra biancoceleste.

PAREGGIO – «Cambio di passo, secondo tempo molto importante. Li abbiamo chiusi nella metà campo concedendo poco, a differenza del primo tempo dove eravamo sotto ritmo. Siamo contenti del pareggio su un campo difficile, ci teniamo stretto questo punto».

RESTARE IN VETTA – «Ci fa lavorare con entusiasmo, è importantissimo. Siamo contenti, ora dobbiamo riposare per poi andare in Arabia. E’ una competizione importante».

SUPERCOPPA – «Siamo in forma fisica perfetta, arriva nel momento perfetto. Speriamo di continuare così e di fare bene anche in Supercoppa».