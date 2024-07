Lo sfogo di Caressa: «TROPPI FILOSOFI che vogliono spiegarti il calcio, questi sono i RISULTATI»

Lo sfogo di Fabio Caressa: «Tutti questi filosofi che vogliono spiegarti che il calcio è complicato, ecco a chi mi riferisco»

Fabio Caressa, nel corso del suo consueto appuntamento su Radio Deejay ha lanciato una forte provocazione. Il suo intervento, in particolare, fa riferimento al lato comunicativo presente nel nostro Paese.

CARESSA – «Il grande inganno di questi anni è che c’è una pletora di filosofi che ha cominciato a dire che il calcio è complicato, che il calcio ve lo spieghiamo noi, che dev’essere così. Il risultato è vedere l’Europeo che non emoziona e che altri ti devono spiegare e così fanno i soldi perché te lo devono spiegare. Non faccio riferimento a nessuno in particolare». “Io sì“, precisa invece Zazzaroni.