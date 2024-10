Caressa: «La Lazio CREDE in quello che fa. La differenza con la Roma è QUESTA». Le parole del giornalista e telecronista di Sky

Fabio Caressa ha parlato così di Lazio e Roma allo Sky Sport After Party dopo le gare di Europa League e Conference League:

PAROLE – «La Lazio è una squadra che crede in quello che sta facendo, la Fiorentina è una squadra che sta capendo se può credere in quello che sta facendo, mentre la Roma non crede e non capisce quello che sta facendo».