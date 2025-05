Caressa: «La Fiorentina è una squadra che può ancora compiere un’impresa, ma allo stesso tempo rischia di fallire i suoi obiettivi. Ecco perché». Le parole del giornalista

Fabio Caressa, giornalista e telecronista di Sky Sport, ha commentato la stagione della Fiorentina e uno dei suoi singoli in particolare. La squadra è in lotta per un posto in Europa come la Lazio di Baroni.

DE GEA – «Ha fatto una stagione strepitosa, è un portiere che si è completamente ritrovato e rappresenta un grande colpo di mercato per la Fiorentina. Sembrava aver chiuso con il calcio a livelli alti, invece ha dimostrato che, mettendo a posto la testa, può ancora esprimersi in maniera eccezionale».

STAGIONE «Al momento, la Fiorentina è una squadra che può ancora compiere un’impresa, ma allo stesso tempo rischia di fallire i suoi obiettivi. Fare un’altra finale di Conference League sarebbe un risultato fantastico, ma se non dovesse entrare nelle coppe sarebbe una stagione non positiva. A prescindere dal risultato finale, però, la Fiorentina ha costruito delle basi solide per il futuro, quindi sarei ottimista comunque vada. Palladino ha dimostrato di saper uscire da situazioni difficili, facendo un ulteriore passo in avanti nella sua carriera».