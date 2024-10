Caressa: «La sicurezza non è lo spettacolo: il calcio italiano ormai è noioso»

Le parole del noto giornalista, Fabio Caressa, sulla situazione del calcio italiano

Fabio Caressa, tramite il proprio profilo Tik Tok, ha espresso il suo pensiero sul calcio italiano. Ecco le sue parole

PAROLE– «La transizone offensiva del nostro campionato è precipitata negli ultimi 4 anni. Non vedo più giocate in verticale, passaggi verso la porta. Basta con questi fraseggi orizzontali fatti per mantenere il pallone e stare in sicurezza. La sicurezza non è lo spettacolo: il calcio italiano ormai è noioso. Noi vogliamo vedere uno contro uno, sovrapposizioni laterali, giocate funamboliche del trequartista, questo è il calcio ».