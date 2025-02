Cardone su Pellegrini: «Resterà fuori dalla lista Uefa e il suo passaggio al Besiktas non si è concretizzato per un motivo»

Cardone, il giornalista ha parlato a Radiosei della situazione di Pellegrini dopo la sua esclusione dalla lista Uefa e non solo: ecco cos ha detto

PAROLE – Pellegrini resterà fuori con l’inserimento di uno tra Hysaj e Belayhane. Con l’albanese che dovrà fermarsi per circa 40 giorni, immagino che alla fine verrà inserito l’ex centrocampista del Verona. La Lazio è entrata nell’ordine di idee di utilizzare, quando sarà necessario, Mario Gila da terzino. Intanto, sono tornati a lavorare con il gruppo Lazzari e Tavares. Anche oggi faranno lo stesso e non si può escludere che contro il Monza uno dei due partano dall’inizio.

La cessione di Pellegrini al Besiktas non è andata in porto, almeno al momento. Sarebbe stata necessaria la rescissione del contratto con la Lazio, con il club turco che avrebbe dovuto accettare le condizioni contrattuali della Juventus, dalla quale in estate dovrà essere riscattato il giocatore per 4 milioni di euro. Va ricordato, che ogni club, entro il 31 marzo, potrà fare un ulteriore cambio in lista. Questo non esclude la possibilità di reinserire entro quel termine Pellegrini