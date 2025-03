Cardone, le parole del giornalista in vista di stasera

Cardone, il giornalista è intervenuto ai microfoni di Radiosei proiettandosi sulla partita interna della Lazio con l’Udinese

A chiudere il turno di campionato è la sfida dell’Olimpico della Lazio contro l’Udinese, fondamentale per la corsa Champions vista la sconfitta della Juventus di ieri. Ai microfoni di Radiosei Cardone in prossimità di questa partita, ha rilasciato a riguardo queste sue considerazioni sui biancocelesti

PAROLE – La sconfitta della Juventus da una grande opportunità alla Lazio. Tavares credo che non sarà utilizzato questa sera, vedremo se andrà in panchina. Stasera è importante vincere la partita. Su Tavares voglio tranquillizzare la situazione, lui ha chiuso affaticato la partita di Plzeň e per precauzione andrà in panchina questa sera.. Se fosse così sarebbe disponibile già giovedì. Mi aspettavo che questo fine settimana Pellegrini venisse reintegrato in rosa. Siamo rimasti alla situazione “punitiva”, però se lo fai giocare contro l’Inter significa che la situazione è rientrata».

L’opinionista ha poi concluso: «Hysaj torna dopo la sosta, ieri non si è allenato neanche Castellanos. Per il Taty si sta cercando di accelerare, vediamo se riuscirà a recuperare per il Bologna. Ieri in allenamento è stato provato Provedel, con il passaggio al 4-3-3. Come centrali sono stati testati Romagnoli e Gila, ma non mi stupirei di vedere Gigot stasera. In avanti finalmente Dia lo vedremo da punta, con Zaccagni e Isaksen ai lati. Baroni chiede uno sforzo in più alla squadra, ma la aiuta mettendo un centrocampista in più (Vecino), che darà più equilibrio