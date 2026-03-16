Cardone: «E’ incredibile l’unione tifo-squadra! Ieri la Lazio ha meritato regalando una serata pazzesca. E su Isaksen…»

Il giornalista Giulio Cardone ha commentato la vittoria ottenuta dalla Lazio contro il Milan ieri sera all’Olimpico. Le sue parole

Seconda vittoria consecutiva per la Lazio, che ieri ha battuto il Milan allo stadio Olimpico grazie a una rete di Isaksen. Della prestazione biancoceleste ha parlato Giulio Cardone, giornalista di Repubblica, ai microfoni di Radiosei:

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Motta e la moviola della gara con il Milan

TIFOSI, SARRi E PATRIC – «Quando c’è unione tifo-squadra, è incredibile ciò che accade. La Lazio ieri non voleva mollare niente e c’è riuscita. Sarri perfetto nel piano gara e bravi i giocatori a seguirlo. Il tutto, ricordiamo, in una situazione di emergenza clamorosa, con Patric mediano. La Lazio si è regalata, e ha regalato, una serata eccezionale».

PARTITA – «La partita della vita doveva farla il Milan ma sul campo si è visto che l’ha disputata la Lazio; l’atteggiamento è stato questo, la Lazio ha giocato con piglio, determinazione e fame, come se fosse la finale di qualche coppa. La Lazio non ha concesso troppe ripartenze e in difesa ha avuto grande attenzione. Motta ha dato segnali positivi. Anche in conferenza mi ha colpito la sua maturità umana, al di là ora dello spessore tecnico».

ISAKSEN – «Isaksen, che abbiamo anche criticato, ieri ha messo in seria difficoltà Estupinan, loro eroe nel derby. Mi è piaciuto tantissimo anche Taylor che sta crescendo tanto; qualità e anche sacrificio. Ha fatto una gara di intelligenza e, appunto, sacrificio. Per Gila non ci sono più parole, altra prova eccezionale; in anticipo, nei recuperi, nelle uscite palla al piede, nel trascinare i compagni.Pensare ad una Lazio senza di lui francamente dispiace tanto, è un giocatore troppo importante».