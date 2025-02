Cardone: «Dopo Lazio-Napoli Baroni ha confermato le gerarchie? Le dichiarazioni vanno sempre prese con le molle. A Venezia...»

Condividi via email

Le parole di Giulio Cardone in vista della sfida di domani tra Lazio e Venezia. Ecco cosa ha detto

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone ha parlato della possibile svolta in porta nella Lazio, con l’alternanza di Mandas e Provedel.

PAROLE– «La notizia che ho da qualche giorno è che questa partita di Venezia la giocherà Mandas e forse non solo questa partita. Potrebbe non essere una cosa temporanea. In questo caso credo che ci sia la voglia di sperimentare il portiere greco. Al termine di Lazio-Napoli Baroni ha confermato le gerarchie? Le dichiarazioni vanno sempre prese con le molle, il tecnico deve anche tenere conto della condizione psico-fisica di ogni calciatore. Credo che Baroni si sia reso conto, mettendo insieme tutto, che forse è arrivato il momento di provare Mandas »