Cardone: «Quella di ieri a Cagliari la considero una delle vittorie più importanti della stagione»

Le parole di Cardone sulla partita di ieri tra Lazio e Cagliari. Ecco le sue considerazioni

Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei all’indomani della chiusura del calciomercato invernale e della vittoria biancoceleste a Cagliari. Ecco di seguito le sue parole

PAROLE- «Quella di ieri a Cagliari la considero una delle vittorie più importanti della stagione. Arriva alla fine di un mercato tremendo che complica tutto anche agli allenatori. La squadra di Nicola si gioca la salvezza, era complicata. La Lazio è sorprendente nelle capacità di reagire, così come lo stata in negativo in alcune gare come quella con la Fiorentina. Tornare al quarto posto ti permette, ora, di giocarti tutte carte possibili per restarci. Non sarà facile, il Milan ha fatto un mercato da nove in pagella, la Juventus da otto. La Lazio dovrà giocarsela con delle corazzate. Ieri mi è piaciuto molto Zaccagni, decisivo in entrambi i gol. Anche prima di Verona era in dubbio, poi ha giocato e segnato. Castellanos bene, è importante che faccia gol oltre al grande lavoro che fa per la squadra. Sente la pressione di dover segnare, ieri è cresciuto non a caso dopo il 2-1. Sul podio anche Isaksen. Ieri, veramente, mi è piaciuto per il coraggio con cui ha giocato. Ha saltato l’uomo, è stato pericoloso. Vero che difronte aveva Augello che in fase difensiva ha dei problemi. La nota negativa è il gol preso. Sono un grande estimatore di Provedel, ma onestamente ieri ha valutato male la traiettoria di Viola. Poi non ho capito perché ci fosse Hysaj su Piccoli »