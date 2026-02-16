Cardone: «Sconfitta immeritata con l’Atalanta! La contestazione è da rivedere e su Fabiani…»

Giulio Cardone ha espresso un giudizio sull’ultima partita della Lazio di Maurizio Sarri e sulla contestazione dei tifosi biancocelesti

La sfida tra Lazio e Atalanta all’Olimpico continua a far discutere. Dopo il ko dei biancocelesti, il giornalista de Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare quanto accaduto in campo e fuori. Le use parole

LAZIO-ATALANTA – «Nel primo tempo ho visto una Lazio superiore all’Atalanta sul piano del gioco. Al netto delle loro assenze, che erano pesanti. Tuttavia anche ai biancocelesti mancavano calciatori importanti. Considerando tutto, credo sia stata una sconfitta immeritata. E’ anche vero che la Lazio deve crescere tanto».

CONTESTAZIONE, MAESTRELLI E LE PAROLE DI FABIANI – «Contestazione legittima, ma con questa assenza si fa male solo la Lazio. Io spero si possa cambiare contestazione, per sostenere e abbracciare la squadra, che lo merita anche per l’impegno. Servono alla Lazio personaggi empatici, riconoscibili anche all’esterno. Io continuo a fare il nome di Massimo Maestrelli, che rappresenta la storia della Lazio. Il presidente ogni volta che parla aggredisce e non fa autocritica, Fabiani aveva cominciato bene dicendo di non alzare i toni ma poi li ha accesi, serve un personaggio gradevole che sappia porsi con la gente».