Cardone: «Infortunio Tavares? Nessuno si sbilancia sulla gravità del danno, oggi farà accertamenti strumentali e vedremo»

Le parole di Giulio Cardone sull’infortunio di Nuno Tavares. Ecco le sue considerazioni

Le parole di Giulio Cardone a Radiosei.

PAROLE– «Infortunio Tavares? Gli allenatori tendono sempre a minimizzare, ma la reazione del giocatore dopo lo stop è emblematica. Nessuno si sbilancia sulla gravità del danno, oggi farà accertamenti strumentali e vedremo. Lui, dopo aver superato il problema precedente, si è allenato bene per una settimana. Era un affaticamento agli adduttori, non è che ci fosse stato chissà che cosa. Magari anche lui adesso è particolarmente condizionato dopo i travagli vissuti, C’è anche chi parla di una psicosi da parte del ragazzo. Non credo che ci siano responsabilità da parte di Baroni o dello staff sanitario questa volta. Gestire il suo caso è complicato, ora aspettiamo l’esito degli esami. Ovviamente per Bodo non partirà a prescindere. Riscatto dall’Arsenal? E’ un obbligo per la Lazio versare i 5 milioni pattuiti in estate. Certo che delle valutazioni il club dovrà farle rispetto alla valutazione di mercato in caso di cessione »