Cardone: «Gigot come Cannavaro e Gentile? Il paragone è stato fatto per QUESTO MOTIVO secondo me»

Ai microfoni di Radiosei ha parlato il giornalista della Repubblica Cardone, il quale alla luce della presentazione di Gigot come calciatore della Lazio, rilascia queste sue considerazioni sul francese e non solo

PAROLE – Della conferenza stampa di Fabiani mi rimane la sensazione che ci sia stata la volontà di costruire una squadra muscolare e di battaglia. Molte delle scelte fatte portano lì, alla costruzione di una squadra più pratica e con più cattiveria agonistica. Poi c’è stato quel paragone tra Gigot e la coppia Cannavaro-Gentile, qualcuno ha trasecolato, ma credo sia chiaro che fosse un riferimento al temperamento e le caratteristiche del giocatore. Intendeva parlare di uno stopper vecchio stile, un mastino della difesa. Sicuramente la Lazio ha provato a trovare a rescindere il contratto di Hysaj, ma chi ha un contratto fino al 2026 a quasi 3 milioni di euro a stagione, è difficile trovare soluzioni. Tra Arabia, Turchia ed altri paesi, è abbastanza incredibile non sia stata trovata una soluzione. Non è che parliamo di un top, ma è un nazionale albanese. Trovo abbastanza triste anche quello che è stato detto su Akpa e Basic. Accetto il discorso che chi vuole il croato debba pagare lo stipendio, ma che venga trattenuto per avere delle soluzioni in emergenza, mi lascia perplesso