Cardone: «La Lazio ha respinto la proposta del Napoli per Gila! Flaminio? Bisogna spingere sul progetto»

Giulio Cardone, giornalista di “Repubblica”, ha fatto il punto sulla situazione relativa a Provedel e tanto altro. Le dichiarazioni

Il mercato della Lazio entra ufficialmente nel vivo con importanti scossoni nel reparto arretrato. Intervenendo ai microfoni di Radiosei, il giornalista di Repubblica Giulio Cardone ha fatto un punto chiaro e dettagliato sulle prossime mosse in uscita del club capitolino, soffermandosi in particolare sul futuro dei pali biancocelesti e sulle strategie difensive impostate per il nuovo tecnico Gennaro Gattuso.

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Il futuro di Provedel

La notizia principale riguarda il portiere friulano, ormai vicinissimo all’addio. Come rivelato da Cardone: «Sono convinto che Provedel andrà all’Inter, un incontro è in programma giovedì e la trattativa entrerà nel vivo. Non c’è una distanza clamorosa tra le parti». La cessione dell’estremo difensore apre così una vera e propria rivoluzione strategica.

Il piano portieri con Mandas e Motta

Con la partenza del titolare, le gerarchie ereditate dal recente ritorno di Maurizio Sarri nella stagione 2025/26 verranno totalmente stravolte. Secondo la fonte, l’idea della società è chiara: «L’idea poi è di promuovere Mandas a primo portiere, a meno che il Bournemouth non lo riscatterà; hanno tempo fino al 15 giugno. Al momento lo scenario è questo, con Motta riserva e Furlanetto che andrà a giocare; Giacomone terzo portiere».

La blindatura di Gila e il nodo Flaminio

Non solo cessioni, ma anche importanti conferme per lo scacchiere di Gattuso. Sul fronte difensivo, la società ha alzato il muro per uno dei suoi gioielli: «Gila? Gli approcci del Napoli, fin qui, sono stati respinti; è ancora presto, però la situazione al momento è questa. Servono 30 milioni. Lotito e Fabiani hanno promesso a Gattuso di trattenerlo». Infine, un passaggio cruciale sulle infrastrutture e sul futuro dello stadio: «Il Flaminio? Per me è sbagliato, come ambiente, non spingere su questo progetto perché potrebbe essere una chiave per il cambiamento. Sarebbe una carta importante che Lotito avrebbe dal punto di vista amministrativo».