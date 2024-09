Cardone a Radiosei: «Sono rimasto SCIOCCATO dai prezzi elevati per i biglietti di Lazio-Verona, ecco perchè»

Cardone, il giornalista commenta anche lui a Radiosei la burrascosa polemica relativa i prezzi elevati per la gara di lunedì sera

PAROLE – Sono rimasto molto colpito ieri quando ho saputo dei prezzi di Lazio-Verona. I settori popolari a 40 euro per una gara non di cartello di lunedì sera sono troppi. Credo che sia un’altra puntata nel rapporto tra Lotito ed i propri tifosi. Credevo che i numeri degli abbonamenti sottoscritti avessero sancito un passo importante, speravo che questo potesse contribuire a venirsi incontro. Questo non me l’aspettavo, non sono come si possa andare avanti in questo modo. A volte mi sembra ci sia un gusto perverso per complicarsi la vita e mi riferisco anche altre situazioni che riguarda l’aspetto tecnico. Come si fa a non mettere una Curva Maestrelli a 15-20 euro