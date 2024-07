Cardone a Radiosei: «Immobile considera il ciclo alla Lazio finito, e Lotito per LIBERARLO chiede questa cifra»

Cardone, il cronista fa il punto sulla Lazio basandosi in particolare sulla situazione legata al futuro di Immobile

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Cardone, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Immobile alla Lazio. Ecco cos ha detto

PAROLE – La cosa che domina le notizie sono le notizie di mercato su Immobile anche per gli 8 anni di storia nella Lazio.

Ieri c’è stata l’offerta del Besiktas per Immobile e poi c’è stato un lungo colloquio tra Immobile e Lotito e Ciro ha chiesto al Presidente di andare.

Il Besiktas ha fatto uno sforzo molto importante per fare un contratto a un giocatore di 34 anni e mezzo e vuole avere il cartellino totalmente gratuito.

Lotito chiede 10 milioni, ma si accontenterebbe di 3 o 4 milioni.

Ieri in conferenza Lotito ha fatto riferimenti espliciti a Luis Alberto e impliciti a Immobile, criticanoli. Quando parla di bandiere che non ci sono più, è ovvio che il sottotesto sia quello.

Ciro lo scorso anno e in passato ha rifiutato offerte enormi pur di rimanere alla Lazio, ma è deluso dal rapporto col Presidente. E comunque non forzerà mai la mano per poter essere accontentato e per andarsene.

Io penso che per il bene della Lazio sia il momento che Immobile vada. Lotito se lo vuol lasciar andare deve fare una forzatura rispetto al suo modo di ragionare, anche per rispetto al calciatore che è voluto rimanere alla Lazio anche quando faceva 35 gol a stagione e guadagnava cifre piuttosto basse rispetto ad attaccanti di pari resa.

Oggi ci saranno sviluppi della trattativa e il Besiktas non ha intenzione di aspettare. Dopodomani si parte per Auronzo e credo che entro quella data dovrebbe arrivare la decisione finale