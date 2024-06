Cardone a Radiosei: «Guendouzi sarà il perno della Lazio di Baroni salvo offerte shock, Fabiani invece...»

Cardone, il giornalista fa il consueto punto ai microfoni di Radiosei soffermandosi sulla Lazio che verrà di Baroni

Ai microfoni di Radiosei ha parlato il giornalista Cardone, il quale fa il suo consueto punto sulla Lazio soffermandosi sulla squadra di Baroni che verrà

PAROLE – Io continuo a pensare che se dovesse arrivare una squadra che fa la Champions, potrebbe pensarci. Ma il tutto ovviamente solo a fronte di un’offerta importantissima. Tanto più che se Baroni dovesse giocare col 4-2-3-1, lui e Rovella davanti alla difesa sarebbero perfetti proprio per questo nuovo progetto tattico, con i 3 trequartisti liberi di muoversi dietro la punta.

Ripeto, solo se arrivassero almeno 30 milioni di euro di offerta, la Lazio potrebbe pensarci. Altrimenti non solo Guendouzi rimane, ma è al centro del progetto tattico di Baroni.

Capitolo Mandas: la Lazio ci punta e vuole partire da loro due. A Inzaghi piace, ma non c’è stato nulla. Personalmente l’ho messo tra i pochissimi promossi della stagione. Provedel si è giocato fino all’ultimo il posto con Meret in Nazionale per l’Europeo, quindi anche lui è uno dei leader di questa Lazio. Una delle cose per cui dobbiamo ringraziare Sarri è proprio Provedel.

Su Castellanos Fabiani ci punta tanto e pensa che non abbiamo visto il vero Taty. Dobbiamo stare attenti ai tanti tanti profili che sono esplosi il secondo anno come ad esempio Caicedo e la Lazio punta proprio sul secondo anno di Castellanos. E comunque il giustamente glorificato Zirkzee ha fatto 11 gol in 35 partite