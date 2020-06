Carboni sul derby: «Ai miei tempi contava solo vincere la stracittadina»

L’ex difensore della Roma, Amedeo Carboni, ha rivelato come la sfida tra Lazio e Roma valeva una stagione intera

Amedeo Carboni ai microfoni di Radio Musica Television ha confermato come il derby di Roma non sia una partita come tutte le altre. Nello specifico l’ex difensore, che ha militato nella Roma dal 1990 al 1997, ha ammesso come in quegli anni le due squadre pensassero a vincere solo quella sfida.

Le sue parole: «Ai miei tempi l’obiettivo delle squadre non era vincere il campionato, ma vincere i derby stagionali, a seconda del risultato rischiavi di essere contestato. Queste sfide vengono vissute per tanto tempo e l’atmosfera allo stadio mi rimarrà per sempre impressa»