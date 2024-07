Carboni Lazio: una concorrente in pressing sull'Inter

Carboni Lazio, sull’argentino dell’Inter, che piace ai biancocelesti, c’è il forte interesse di una concorrente dall’estero

Il futuro di Valentin Carboni continua ad essere uno dei temi principali del calciomercato dell’Inter dopo il suo rientro dal prestito al Monza: la sua stagione in Brianza è stata più che positiva, motivo per cui l’argentino ha attirato le attenzioni di molte squadre, Lazio compresa.

Non solo i biancolesti: è noto anche l’interesse del Marsiglia e di Roberto De Zerbi in particolare: il tecnico vorrebbe il giovane talento per rafforzare la propria trequarti. Come riportato da Sky Sport, il club transalpino continua a premere sull’acceleratore per arrivare a Carboni.