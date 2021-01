Caravello: «Caicedo all’Inter? Inzaghi non potrebbe mai avallare un’operazione simile»

L’agente Danilo Caravello a Radiosei nel pomeriggio odierno

Il noto procuratore Danilo Caravello ha parlato nel tardo pomeriggio ai microfoni di Radiosei, commentando anche i rumors (per la verità poco fondati) su Felipe Caicedo.

«Non so se tra Caicedo e la Lazio si è rotto qualcosa, non posso saperlo. Felipe all’Inter? Sarebbe un affare economico cedere un giocatore che va a scadenza nel 2022 per una cifra sui 8-9 milioni, ma a livello tecnico non credo che Inzaghi possa avallare questo tipo di operazione, io ad oggi non lo darei mai via, tanto meno all’Inter. Se fossi la Lazio cercherei di salvare la stagione tenendo tutti i titolari e prendendo due giocatori nei ruoli in cui ha evidenti necessità. Non sarebbe una bella notizia per nessuno se Caicedo lasciasse la Lazio».