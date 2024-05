Caputo a Dazn: «È stato un periodo difficile per me. Le ultime partite sono le più importanti». Le parole del giocatore

Francesco Caputo dell’Empoli ai microfoni di Dazn ha parlato così nel pre partita contro la Lazio.

« È stato un periodo difficile per me per un problema alla caviglia. Ora sto bene spero di dare il mio contributo fino alla fine. Le ultime partite sono le più importanti ».