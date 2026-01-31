Caputi: «Per la Lazio è una stagione negativa per mancanza di obiettivi. Su Sarri…»

Massimo Caputi, noto giornalista, ha rilasciato un’intervista esclusiva in cui si è espresso su differenti tematiche calcistiche. Le sue dichiarazioni

La Lazio è pienamente concentrata sul campionato corrente! La dirigenza, invece, lavora dietro le quinte sul fronte del mercato invernale: a breve la chiusura definitiva. Il noto giornalista Massimo Caputi ha rilasciato un’intervista esclusiva ai taccuini dei colleghi di CalcioNews24. Vi riportiamo di seguito le sue considerazioni:

Passiamo alla Lazio: qual è la sua analisi della situazione in casa biancocelesti tra tensioni legate al mercato e rapporti poco idilliaci tra Sarri e la società?

«All’inizio della stagione io pensavo ci fosse una grande incognita che in qualche maniera era stata fugata però adesso è ritornata prepotentemente. Mi spiego meglio: nel momento in cui c’è stato il blocco del mercato il vero problema della Lazio poteva essere, visto che a differenza delle rivali non era riuscita a rafforzarsi, quello di giocare un campionato senza stimoli in un ambiente depresso. Invece dopo un inizio un pò così la squadra aveva fatto anche dei buoni risultati. Solo che da fine novembre in poi è ritornata questa angoscia perchè le cessioni di calciatori importanti a gennaio, quelli che se ne vogliono andare, il rapporto tra Sarri e la società fa sì che anche in questo momento ci troviamo di fronte ad una squadra che potrebbe non avere più stimoli, anche guardando la classifica. Difficile pensare che la Lazio possa recuperare le squadre che in questo momento occupano le posizioni europee e del resto non dico che bisogna guardarsi dietro ma nemmeno stare così tranquilli. E’ una stagione per la Lazio negativa proprio per mancanza di obiettivi, di una situazione che sfugge di mano. Sono curioso di vedere l’andamento della Lazio a mercato finito quando sapremo chi è andato, chi è rimasto e chi è arrivato. E poi capire cosa voglia fare Sarri. Sicuramente rimarrà fino al termine della stagione ma poi la vedo dura proseguire oltre».

