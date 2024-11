Capello: «Lazio? Gioca il miglior calcio d’Italia. Ma la domanda che mi pongo è questa»

Fabio Capello, ex allenatore di Serie A, ha esaltato così la Lazio di Baroni. L’ex tecnico, però, ha evidenziato questo problema

Intervenuto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato così del momento della Lazio di Baroni:

PAROLE – «Per me la Lazio è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia. Fa grande pressing, ha verticalità, è pericolosa in attacco e con Zaccagni ha un elemento di qualità e fantasia in grado di spostare le sorti di una partita in ogni momento. La domanda è la solita: Baroni è bravissimo, ma la rosa ha la profondità per reggere mesi e mesi con il doppio impegno Serie A ed Europa League? Se la risposta sarà sì, allora i tifosi biancocelesti potranno sognare in grande».