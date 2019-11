Fabio Capello ha parlato del momento dei rossoneri

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato della situazione in casa rossonera. Ecco le parole del tecnico friulano ai microfoni di Radio Rai.

PARLA CAPELLO – «Il Milan è in difficoltà e i giocatori non sono di grandissimo livello, questo lo sanno tutti e lo vedono. A San Siro giocano con paura, hanno timore e non riescono a esprimersi. Manca la personalità».