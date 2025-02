Capello: «Juve favorita per la Champions? No, la Lazio mi piace molto. Ecco perché»

Fabio Capello, ex allenatore di Serie A, ha parlato così della corsa alla qualificazione per la prossima Champions League

Intervenuto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha fatto il punto sulla corsa alla qualificazione in Champions, con Juve e Lazio protagoniste. Di seguito le sue dichiarazioni:

JUVE FAVORITA PER LA CHAMPIONS – «Calma. La Lazio mi piace molto, è un gruppo molto unito e gioca bene. In più, il Milan vincendo il recupero a Bologna sarebbe a soli due punti, così come viceversa se la spuntassero i rossoblù. Senza dimenticare la Fiorentina, che è sempre lì. Insomma, la corsa è ancora molto lunga per dire chi è favorito o meno. Ma sulla Juve c’è un risvolto positivo da sottolineare, che va anche al di là delle quattro vittorie consecutive: mi sembra che Thiago Motta abbia trovato un equilibrio e soprattutto un’idea più definita della sua squadra».

