Romagnoli al bivio: i giorni della verità tra il rilancio e le sirene dell’Al-Sadd

Romagnoli al passo d’addio? Scatta l’ora delle decisioni per il difensore tra rinnovo e offerta dell’Al-Sadd

Le dinamiche del calciomercato estivo riservano spesso colpi di scena clamorosi capaci di stravolgere i piani di giocatori e società da un momento all’altro. Per quanto riguarda il calciomercato Lazio, la situazione legata al futuro di Alessio Romagnoli vive una fase di stasi e grande riflessione dopo che il tanto atteso trasferimento in Qatar ha subito una brusca frenata inattesa. Convinto ormai di aver chiuso la sua avventura nella Capitale per volare verso l’Al-Sadd, il difensore centrale ha dovuto fare i conti con un clamoroso dietrofront che ha congelato l’operazione. Il centrale ha ripreso a sudare sul campo del centro sportivo di Formello, in attesa di capire quali saranno i prossimi sviluppi di una trattativa che, nonostante lo stop temporaneo, resta aperta e calda.

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Il ritorno a Formello e la strategia di Alessio Romagnoli

La ripresa degli allenamenti agli ordini dello staff tecnico non cancella la volontà comune di arrivare a una separazione definitiva nei prossimi giorni. La presente può essere la settimana decisiva, rivela Il Corriere dello Sport. Alessio Romagnoli era ormai pronto a fare le valigie per iniziare la nuova avventura asiatica, ma il blocco improvviso della trattativa lo ha costretto a rimettersi a disposizione della Lazio. Nonostante la delusione iniziale, il difensore mostra grande professionalità sul campo e continua a nutrire forti speranze che il club qatariota riesca a risolvere i problemi burocratici ed economici sorti recentemente, concedendo tutto il tempo necessario per riaprire i discorsi.

Le condizioni dell’Al-Sadd e il nodo ingaggio per Alessio Romagnoli

La fattibilità dell’operazione di mercato resta legata a filo doppio alla risoluzione degli ostacoli finanziari e normativi che frenano l’affondo definitivo della dirigenza asiatica. L’ostacolo principale per la fumata bianca continua a essere rappresentato dall’elevato ingaggio del calciatore, ma una diversa modulazione della struttura contrattuale potrebbe favorire l’intesa totale. Soltanto nel caso in cui i margini di manovra con l’Al-Sadd dovessero svanire definitivamente, Alessio Romagnoli valuterebbe alternative di mercato differenti, mentre la Lazio resta alla finestra in attesa di definire le strategie per la rosa!