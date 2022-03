Caos arbitri, Saccani: «Ricambio generazionale necessario, bravo Rocchi»

L’ex arbitro Saccani ha commentato quanto sta succedendo in Italia con la classe arbitrale

L’ex arbitro, Massimiliano Saccani, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sulla situazione degli arbitri in Serie A. Le sue parole:

ROCCHI – «Il ricambio generazionale era necessario. Ha scelto la strada giusta e i giovani arbitri hanno dato risposte positive. Non è facile fare le designazioni in questa stagione perché il campionato non è mai stato così aperto sia in testa e sia in coda. A lui do un voto alto sta facendo un lavoro egregio».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU CALCIO NEWS 24