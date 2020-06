Canovi: «Il Psg non spenderà 100 milioni per Milinkovic»

Canovi, il procuratore è sicuro che il Psg non spenderà mai 100 milioni per Milinkovic: ma la Lazio non fa sconti

Alessandro Canovi, procuratore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio parlando dell’interesse del PSG per Milinkovic.

«Credo che il Psg abbia chiuso Icardi per non andare a ridiscutere il contratto. Il PSG deve prima capire cosa accadrà con quelli in scadenza e come si giocherà la Champions. Potrebbe servire un terzino. Milinkovic vale 100 milioni? Il PSG non li spenderà. Dovrà pensare anche alle uscite e a rimpiazzarle, da Cavani a Thiago Silva, e comunque non arriverà a quelle cifre».