Canovi: «Mancini è un ottimo allenatore! Il calcio però ha bisogno di riforme che lo rivoltino»

Dario Canovi, operatore di mercato, ha commentato l’avvicendamento di Mancini sulla panchina azzurra. Le dichiarazioni

Dario Canovi, operatore di mercato, ha parlato a Tuttomercatoweb per tracciare un quadro preciso sull’inizio del nuovo corso della Nazionale guidata da Roberto Mancini. Le dichiarazioni dell’esperto agente toccano temi centrali di politica sportiva che coinvolgono da vicino anche la gestione della Lazio e dei grandi club della nostra Serie A.

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Le riforme necessarie secondo Canovi nel panorama Lazio

L’attenzione di Canovi si è concentrata prima di tutto sull’esigenza profonda di un rinnovamento delle istituzioni calcistiche. «Da chiunque sia in FIGC mi aspetto una serie di riforme che rivoltino il calcio italiano. Se il Consiglio Federale rimane quello che è vuol dire che il calcio sarà sempre quello di prima», ha spiegato l’agente. Un messaggio chiaro che richiama la necessità di un cambio di rotta strutturale per il movimento italiano e per club ambiziosi come la Lazio.

Mancini e le riforme tecniche nel giudizio di Canovi per la Lazio

In conclusione, Canovi ha espresso il proprio parere sulla guida tecnica degli Azzurri, sottolineando le potenzialità della coppia di lavoro formata dal CT e dal dirigente Leonardo. «Mancini? Un ottimo allenatore. Il problema però è che l’allenatore della Nazionale doveva essere a mio avviso l’espressione di una serie di riforme anche tecniche che Leonardo e Mancini avevano in testa e su cui ero d’accordo», ha concluso il procuratore, auspicando una svolta a favore dei talenti spendibili anche da società come la Lazio.