Canovi SNOBBA la Lazio: «Colpani? È destinato a squadre più importanti, ecco perché». Le parole del procuratore

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il procuratore Dario Canovi ha parlato del futuro del centrocampista del Monza Andrea Colpani, accostato a Lazio e Fiorentina. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «A me piace tantissimo, sicuramente Palladino lo conosce bene e sa come farlo giocare. Per lui quindi sarebbe meglio alla Fiorentina, ma è destinato a squadre più importanti rispetto alla Viola e alla Lazio».