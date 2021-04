Canigiani: «Riapertura stadi? La Lazio è pronta a sperimentare»

Canigiani, responsabile marketing della Lazio, parla del possibile ritorno dei tifosi allo stadio. Le sue parole

«Ci sono riunioni periodiche per capire quali possono essere le metodologie di lavoro per arrivare alle riaperture, ma non sappiamo quando ancora. Di certo e di tempistica non abbiamo nulla al momento. Non è facile fare previsioni, ma tutte le squadra di A sono unite nello sperimentare metodologie per trovare soluzioni. Le decisioni però arriveranno dal governo e non possiamo che aspettare. Noi come società ci sentiamo pronta ad affrontare nuove dinamiche per riportare la gente allo stadio. Ci sono tecnologie che possono avvertire ad esempio un tifoso se si avvicina a un altro tifoso. La cosa certa è che quando sarà possibile, tutte le società dovranno lavorare a 360 gradi».