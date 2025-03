Canigiani: «Il mese di Aprile sarà molto intenso. Per la...»

Le parole del responsabile marketing della Lazio, Marco Canigiani, in vista dei prossimi impegni della squadra. I dettagli

Le parole di Marco Canigiani a Radio Laziale sui prossimi impegni biancocelesti.

PAROLE– «Il mese di Aprile sarà molto intenso: non ci scordiamo che lunedì si scende in campo con il Torino; per quella gara abbiamo fatto una politica importante di ribasso, oltre che l’agevolazione per i gruppi di amici, in modo di unire persone che vogliono andare insieme allo stadio con un’offerta molto conveniente. La possibilità è quella di comprare 4 biglietti a partire da €80, quindi vuol dire €20 a persona »

DERBY– «La cosa importante è la conferma dei posti degli abbonati aquilotti e poi se vorranno gli abbonati del settore sud potranno acquistare un biglietto negli altri settori, perché come sapete il settore sud sarà dedicato ai tifosi della Roma e chiaramente il prezzo di questo biglietto non sarà intero, ma sarà l’equivalente del costo dell’abbonamento di quel settore »

EUROPA LEAGUE– « 30000 abbonati (sia classic che global) da oggi potranno esercitare il diritto di prelazione sul loro posto. Sono 3 giorni di prelazione, dopodiché partirà la vendita libera, sperando di avere una cornice importante per la partita di ritorno»