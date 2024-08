Cancellieri: «Sempre stato CONVINTO di venire a Parma. Lazio? Ecco PERCHE’ me ne sono andato»

Matteo Cancellieri si presenta al Parma: l’attaccante ha svelato anche i motivi che lo hanno portato a lasciare la Lazio

In conferenza stampa, Matteo Cancellieri si è così presentato al Parma, suo nuovo club.

LE PAROLE – «Sono ritornato alla Lazio in estate e ho capito com’era la situazione e a quel punto ho deciso di andar via. Ovviamente far gol e assist è il mio obiettivo, sono un attaccante, devo finalizzare l’azione. Da esterno tendi ad accentrarti, da punta sei più vicino alla porta, ma l’obiettivo è arrivare lì. Io son sempre stato convinto di venir qui. Ci sono stato alcune dinamiche che non hanno permesso di accelerare l’operazione, ma la volontà c’è sempre stata».