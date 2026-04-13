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Cancellieri nel pre partita: «Ho voglia di sfruttare la mia chance! Dobbiamo fare un risultato importante»

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3 giorni ago

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Cancellieri
Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Matteo Cancellieri

Matteo Cancellieri, giocatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 32a giornata contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. Le dichiarazioni

Matteo Cancellieri, giocatore della Lazio, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 32a giornata di Serie A 2025/26 contro la Fiorentina. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

GARA ODIERNA – «Per noi è una partita importante come tutte le altre, ci potrà aiutare dal punto di vista mentale nonché in ottica Coppa Italia!».

GOL – «Sicuramente è un input e ho voglia di sfruttare la mia chance! Dobbiamo fare un risultato importante, ora pensiamo al campionato passo per passo».

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