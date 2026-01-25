Cancellieri Brentford, sirene inglesi per l’attaccante! A breve si avanzerà un’offerta: le ultime

Cancellieri Brentford, la compagine inglese piomba nuovamente sul giocatore della Lazio! Si pensa minuziosamente a un’offerta: le ultime

Il calciomercato invernale è ormai agli sgoccioli e la Lazio potrebbe assistere a nuovi movimenti in uscita. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, uno dei calciatori in bilico è Matteo Cancellieri, esterno offensivo classe 2002, che potrebbe dire addio ai biancocelesti nei prossimi giorni.

Matteo Cancellieri, il Brentford ci riprova

Il giovane talento Matteo Cancellieri potrebbe lasciare la Capitale. A inizio settimana, il Brentford ha messo nel mirino il giocatore, pronto a presentare una nuova offerta per accaparrarselo. La società inglese aveva già manifestato interesse per il giovane in passato, ma ora sembra essere determinata a portarlo in Premier League.

Lazio, Cancellieri in uscita: un passo importante per il futuro

La partenza di Matteo Cancellieri rappresenterebbe una mossa importante per il futuro della Lazio e del calciomercato biancoceleste. Il giovane esterno, sebbene abbia mostrato segnali di crescita, non è riuscito a trovare spazio fisso nella squadra di Maurizio Sarri. Un trasferimento potrebbe dargli l’opportunità di giocare con maggiore continuità e mettersi alla prova in una lega competitiva come la Premier League. La trattativa è in corso e nei prossimi giorni si capirà se Cancellieri sarà davvero il prossimo a lasciare la Lazio.

