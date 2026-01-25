Ranieri Lazio, nuovi contatti con il giocatore! Gli aggiornamenti

Ranieri Lazio, nuovi contatti tra il club biancoceleste e il difensore della Fiorentina: evoluzione della situazione in corso. Le novità

Il calciomercato della Lazio sta vivendo ore di frenetica attività. Con la difesa al centro di una vera e propria rivoluzione, la dirigenza biancoceleste non perde tempo e accelera per trovare l’erede di Alessio Romagnoli. Il centrale di Anzio, dopo il commosso saluto ai tifosi al termine della gara contro il Lecce, è ormai a un passo dal volo per il Qatar, dove lo attende l’Al Sadd di Roberto Mancini. Il nome caldo per sostituirlo arriva direttamente da Firenze ed è quello di Luca Ranieri.

La Lazio punta su Ranieri per il dopo Romagnoli

La necessità di colmare il vuoto lasciato dal leader della retroguardia ha portato il club biancoceleste a sondare con decisione la pista che porta a Luca Ranieri. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Orazio Accomando, ci sarebbero stati nuovi e significativi contatti tra il club capitolino e l’entourage del difensore della Fiorentina. Il giocatore, che ha perso la titolarità fissa sotto la gestione di Vanoli, gradirebbe la destinazione romana per rilanciarsi e tornare protagonista in una piazza ambiziosa.

I costi dell’operazione

Sul piano economico, l’operazione per portare Ranieri a Formello appare sostenibile. La valutazione del cartellino si aggira tra i 5 e i 7 milioni di euro, una cifra che i capitolini potrebbero coprire agevolmente grazie al risparmio sull’ingaggio pesante di Romagnoli. Nonostante la Fiorentina non abbia ancora aperto totalmente alla cessione, la volontà del calciatore di trovare maggiore minutaggio potrebbe forzare la mano ai dirigenti viola, portando a una fumata bianca già nei prossimi giorni.

Ranieri e la sfida tattica nello scacchiere di Sarri

L’eventuale innesto di Luca Ranieri rappresenterebbe una scommessa interessante per lo scacchiere tattico di Maurizio Sarri. Sebbene il difensore abbia spesso giocato in una linea a tre, le sue doti nell’impostazione e la sua aggressività potrebbero adattarsi alla difesa a quattro laziale.

