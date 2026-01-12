Cancellieri Brentford, resta l'interesse degli inglesi! Ecco cosa filtra - Lazio News 24

Cancellieri Brentford, resta concreto l’interesse del club inglese per l’attaccante della Lazio. Gli aggiornamenti

Il calciomercato della Lazio potrebbe presto accendersi grazie alle sirene provenienti dall’Inghilterra. Uno dei talenti di proprietà biancoceleste è finito sotto la lente d’ingrandimento della Premier League, aprendo scenari economici estremamente interessanti per le casse del club capitolino. Al centro della scena c’è Matteo Cancellieri, la cui crescita non è passata inosservata oltremanica.

Il monitoraggio serrato del Brentford

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club inglese del Brentford avrebbe rotto gli indugi, iniziando un monitoraggio costante e ravvicinato sul calciatore. La società londinese fa sul serio: alcuni emissari del club britannico sono stati avvistati sugli spalti in diverse occasioni recenti.

Gli scout sono stati segnalati dapprima allo Stadio Olimpico durante la sfida tra la Lazio e la Fiorentina, per poi spostarsi anche ieri a Verona per seguire dal vivo l’evoluzione del ragazzo. Queste missioni esplorative confermano come il profilo dell’attaccante sia considerato prioritario per rinforzare il reparto offensivo delle “Bees” nella prossima finestra di mercato.

Le cifre dell’affare

Il forte interesse del club inglese potrebbe presto tradursi in una proposta concreta che farebbe sorridere il presidente Claudio Lotito: infatti si parla di una possibile offerta che si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Una valutazione importante che testimonia quanto il mercato internazionale apprezzi le doti atletiche e tecniche del giocatore.

Plusvalenza d’oro

La cessione dell’esterno offensivo rappresenterebbe un capolavoro finanziario per la società laziale. Incassare una somma simile per Matteo Cancellieri garantirebbe infatti un’altra fondamentale plusvalenza, permettendo al DS Angelo Fabiani di operare con maggiore serenità sul fronte delle entrate.

Mentre il calciatore continua a dare il massimo sul campo, il suo destino sembra essere sempre più legato ai campi della Premier League. La sensazione è che le prossime settimane saranno decisive per capire se il Brentford presenterà formalmente la propria offerta, ma la strada appare ormai tracciata: il futuro dell’esterno offensivo potrebbe parlare inglese, portando una ventata di ossigeno alle finanze della prima squadra della Capitale.

