Tavares Besiktas, c'è una svolta nella trattativa! I dettagli - Lazio News 24

Tavares Besiktas, è segnato il destino del terzino portoghese alla Lazio: c’è una svolta con i turchi? Le novità

Il calciomercato della Lazio si infiamma con una notizia che scuote la corsia mancina biancoceleste. Dopo mesi di speculazioni e un rapporto con l’ambiente che sembra essersi incrinato, il destino di Nuno Tavares appare ormai segnato: il terzino portoghese è a un passo dal trasferimento in Turchia.

La svolta per Tavares al Besiktas

Le trattative hanno subito un’accelerazione improvvisa nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio attraverso il proprio profilo X, l’operazione che porterebbe il giocatore a vestire la maglia del Besiktas è ormai in dirittura d’arrivo. Il club di Istanbul è pronto a scommettere sulla velocità e sulla spinta dell’ex calciatore dell’Arsenal.

Il laterale lusitano, che non ha trovato la continuità sperata nello scacchiere tattico laziale, vede nel campionato turco l’occasione ideale per rilanciare la propria carriera e ritrovare quel minutaggio che a Roma gli è stato progressivamente negato.

I dettagli economici dell’affare

L’accordo tra la dirigenza capitolina e le “Aquile Nere” si baserebbe su una formula strutturata per accontentare tutte le parti in causa: infatti si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Questa cifra permetterebbe al club biancoceleste di recuperare l’investimento fatto e di generare una plusvalenza, considerando anche la percentuale sulla rivendita che spetta ai precedenti proprietari del cartellino. Per il sodalizio bianconero di Turchia, invece, rappresenta un’operazione sostenibile che garantisce un rinforzo di qualità internazionale per la scalata alla Süper Lig.

