Cancellieri Brentford, gli inglesi si defilano? Ecco cosa filtra

Cancellieri Brentford, il club inglese aveva fatto sul serio per l’attaccante della Lazio: tuttavia emerge un ostacolo. Ecco quale

Il mercato invernale della Lazio vive una fase di stallo inaspettata per uno dei suoi profili più chiacchierati. Sembrava tutto apparecchiato per il salto in Premier League, ma la trattativa per il trasferimento di Matteo Cancellieri al Brentford ha subito una brusca frenata, trasformandosi in un vero e proprio caso diplomatico e tecnico.

Stand-by Cancellieri: il Brentford si allontana dalla Lazio

Quello che sembrava un interesse solido e destinato alla chiusura si è trasformato in un silenzio assordante. Come riportato dal portale alfredopedulla.com, non ci sono più tracce del ritorno di fiamma dei “Bees” per l’esterno romano. Eppure, il club inglese aveva fatto sul serio, inviando osservatori in Italia per monitorare l’esterno dal vivo durante le sfide contro la Fiorentina all’Olimpico e il Verona al Bentegodi.

La rottura non sarebbe solo economica, ma legata a una serie di fattori che hanno raffreddato gli entusiasmi oltremanica. Il Brentford era arrivato a mettere sul piatto una cifra importante, circa 15 milioni di euro, ma la resistenza della Lazio e alcune dinamiche esterne hanno bloccato tutto sul più bello.

Tensioni e prestazioni: perché il Brentford frena su Cancellieri

Dietro il passo indietro degli inglesi non ci sarebbe solo la richiesta dei biancocelesti di una proposta economica superiore. Secondo quanto rivelato dalla fonte, agli inglesi non sarebbero piaciuti certi “atteggiamenti” (chiarito che non si tratta di colpe imputabili alla società biancoceleste) che avrebbero inquinato il clima della trattativa. Alcuni rumors suggeriscono che il club inglese abbia percepito un tentativo di utilizzare la loro offerta per forzare un rinnovo contrattuale con il club capitolino.

A far pendere l’ago della bilancia verso il “no” definitivo sono state però le recenti risposte del campo. Le ultime prestazioni di Cancellieri sono state giudicate “impalpabili e deludenti”, con il punto più basso toccato nel match contro il Lecce. Troppo poco per convincere una società di Premier League a investire una somma così ingente per un giocatore che appare in una fase di involuzione psicologica e tecnica.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, il Monaco piomba su Noslin! Contatti in corso: i dettagli

