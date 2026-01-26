Calciomercato Lazio, il Monaco piomba su Noslin! Contatti in corso: i dettagli

Calciomercato
Il mercato della Lazio entra improvvisamente in una fase incandescente, ma questa volta non per un acquisto in entrata. Una notizia dell’ultima ora sta scuotendo l’ambiente capitolino: il Monaco, prestigioso club della Ligue 1, ha messo seriamente nel mirino Tijjani Noslin. L’attaccante olandese è diventato l’oggetto del desiderio dei monegaschi, pronti a portare il talento ex Verona nel Principato.
Il Monaco punta Noslin: la rivelazione di mercato
A lanciare l’indiscrezione è il portale Gianlucadimarzio.it, rivelando che il Monaco avrebbe già avviato i primi contatti concreti per sondare il terreno. Come evidenziato anche da Sky Sport, i due club stanno valutando la formula dell’operazione, e ragionano su un prestito con diritto oppure obbligo di riscatto. La trattativa sarebbe in stato avanzato.
