Calciomercato Lazio, il Monaco piomba su Noslin! Contatti in corso: i dettagli

Calciomercato Lazio, il club francese segue l’attaccante: club in contatto per capire la fattibilità della trattativa. Le novità

Il mercato della Lazio entra improvvisamente in una fase incandescente, ma questa volta non per un acquisto in entrata. Una notizia dell’ultima ora sta scuotendo l’ambiente capitolino: il Monaco, prestigioso club della Ligue 1, ha messo seriamente nel mirino Tijjani Noslin. L’attaccante olandese è diventato l’oggetto del desiderio dei monegaschi, pronti a portare il talento ex Verona nel Principato.

Il Monaco punta Noslin: la rivelazione di mercato

A lanciare l’indiscrezione è il portale Gianlucadimarzio.it, rivelando che il Monaco avrebbe già avviato i primi contatti concreti per sondare il terreno. Come evidenziato anche da Sky Sport, i due club stanno valutando la formula dell’operazione, e ragionano su un prestito con diritto oppure obbligo di riscatto. La trattativa sarebbe in stato avanzato.

