Campagna abbonamenti Lazio, il dato aggiornato sulle tessere sottoscritte

Prosegue a gonfie vele la campagna abbonamenti della Lazio per la prossima stagione: raggiunta quota 27mila. Il club ha un obiettivo

Come riportato da Il Tempo, prosegue a gonfie vele la campagna abbonamenti della Lazio in vista della prossima stagione.

Al momento è stata raggiunta quota 27mila tessere: l’obiettivo del club biancoceleste è sfondare il muro delle 30mila. Per quanto riguarda i settori, la situazione al momento è questa: Curva Nord e Distinti Nord Est e Nord Ovest sono esauriti, mentre sono ancora disponibili posti in altri settori. Il prossimo passo della società è cercare di riempire “i settori più popolari” come Distinti Sud Est e Curva Maestrelli.