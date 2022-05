Campagna abbonamenti Lazio, al via da metà giugno? La situazione

Campagna abbonamenti Lazio, nei prossimi giorni il presidente Lotito discuterà il piano insieme al reparto marketing

Tra le tante cose a cui dovrà pensare Lotito, ci sarà inevitabilmente la campagna abbonamenti per la nuova stagione. Dopo due anni, è arrivato il momento di tendere una mano ai tifosi per superare il caro biglietti e avviare un piano che riporti il pubblico allo Stadio Olimpico in grandi numeri.

Come riporta Il Messaggero, entro la settimana, il reparto marketing dovrebbe discutere con il presidente tutti i dettagli per avere il via libera a passare la palla ai vari circuiti per la prelazione. Stando al quotidiano, nella migliore delle ipotesi, già da metà giugno i tifosi potranno sottoscrivere il loro abbonamento.