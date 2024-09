Camolese: «Vi dico che partita mi ASPETTO domani tra Torino e Lazio»

Camolese, il doppio ex della gara si esprime e giudica le due squadre rilasciando le sue considerazioni a Radiosei

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Giancarlo Camolese, il quale si esprime su Torino-Lazio squadre nel quale ha militato come allenatore e giocatore. L’ex tecnico a riguardo rilascia queste sue considerazioni

PAROLE – Torino partito bene, ottime gare a parte quella con il Lecce. Vanoli ha avuto un bell’approccio con l’ambiente, è entrato nella storia di questo club e ha capito cosa desiderano i tifosi. A livello tecnico ha continuato sul solco di Juric cambiando alcune cose. Il campionato è lungo. La Lazio invece ha cambiato molto, è finito un ciclo molto lungo ma adesso ci sono giocatori che si stanno mettendo in mostra. Non è facile per tutti fare prestazioni di alto livello. Bene in coppa, bene anche a Firenze dove non ha raccolto quanto meritava. Il Toro non fa più 1 contro 1 a tutto campo, c’è un po’ più di libertà di pensiero. Baroni lo stimo, è arrivato in una piazza importante come Roma dopo campionati importanti. Ora si trova ad inserire tanti giocatori nuovi, ma anche di qualità. Dia e Noslin mi sembrano molto promettenti. Previsioni? Da una parte le mie radici e dall’altra la Lazio dove ho avuto le soddisfazioni più belle. Alla Lazio ricordo sempre la partita di Napoli, nella stagione dei -9. Il fischio finale, un’emozione impossibile da dimenticare. Domani sarà una bella partita