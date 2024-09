Camolese SICURO: «La Lazio può lottare per I PRIMI QUATTRO POSTI. Dipende tutto da una cosa»

Giancarlo Camolese sicuro sugli obiettivi della nuova Lazio di mister Baroni: le sue dichiarazioni sul club biancoceleste

In esclusiva a Lazionews24, Giancarlo Camolese ha così parlato degli obiettivi della squadra di mister Baroni.

LE PAROLE – «La Lazio secondo me lotterà per i primi quattro posti, la cosa importante è che la squadra trovi l’annata giusta e vediamo quindi che campionato sarà. L’Europa League? Giocare le coppe può essere un’insidia visto che si gioca tanto, ma al tempo stesso i giocatori hanno più chance per potersi mettere in mostra e potersi ritagliare uno spazio importante nelle scelte del tecnico».

