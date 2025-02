Camelio attacca Ranieri: «Nel post partita di Oporto si è dimostrato solo un coatto e un gran cafone con quelle parole»

Camelio, il giornalista utilizza parole durissime nei confronti del tecnico giallorosso protagonista di un clamoroso sfogo post Porto

Ai microfoni di Tvplay è intervenuto uno scatenato Enrico Camelio, il quale alla luce delle dure parole di Ranieri contro la Uefa dopo il match con il Porto da parte della Roma, si scaraventa contro quest’ultimo con un giudizio altrettanto duro nei suoi riguardi

PAROLE – Se tu vuoi fare l’uomo di esperienza, 74 anni, il lord, Sir Claudio: è stato un coatto e un cafone, non ha fatto salutare gli arbitri ai giocatori, che comunque l’unica era la punizione di Saelemaekers, ma non mi pare che sia diventato improvvisamente MaraSaelemaekers, perchè a Roma succede anche questo qui. La Roma pareggia ma non è che l’arbitro ha dato un rigore, ha dato… non è successo niente di grave. Poi Rosetti è l’arbitro di Taylor, ritirando fuori Mourinho, tutte queste cose psicologiche… a me non mi freghi. Poi ha detto che con quell’arbitro, hanno vinto sempre in casa, non è vero perchè su venti partite ci sono state quattro-cinque vittorie in trasferta, hai detto pure una bugia, per favore documentati dammi retta