Calvarese non ha dubbi: «Maresca ha sbagliato con Fabbian, e vi spiego perché»

Calvarese, il moviolista ed ex arbitro analizza le situazioni arbitrali della gara di quest’oggi tra Lazio-Bologna

Ai microfoni di Gianlucadimarzio.com ha parlato l’ex arbitro Calvarese il quale analizza le situazioni arbitrali della gara tra Lazio-Bologna, focalizzandosi su Fabbian rilasciando queste dichiarazioni

FABBIAN – La mancata espulsione per Fabbian per un pestone ai danni di Immobile: il centrocampista rossoblù era già ammonito: giallo (corretto) al venticinquesimo per una sbracciata (su Cataldi,ndr). Fabbian commette uno step on foot: una fattispecie codificata già dagli arbitri e per la quale si tende ormai ad ammonire