Calvarese: «E’ netto il rigore che regala la vittoria alla Lazio. Eccessivo il giallo per Pellegrini»

Gianpaolo Calvarese ha analizzato i rigori concessi dall’arbitro Luca Zufferli durante la sfida dell’Olimpico tra la Lazio e il Genoa

Gianpaolo Calvarese tramite i suoi canali ufficiali ha ripercorso gli episodi più importanti della gara della 23a giornata. L’ex arbitro ha passato in rassegna i rigori assegnati dall’arbitro Luca Zufferli durante la partita tra Lazio e Genoa. Le sue parole:

«Partiamo subito dal primo episodio, il penalty concesso alla Lazio nel secondo tempo. Zufferli a inizio secondo tempo viene infatti richiamato al monitor dopo un tocco di mano di Martin, sugli sviluppi di un’azione di Isaksen. In campo il friulano lascia giocare, salvo poi tornare sui suoi passi e concedere il rigore.

Pochi minuti dopo, l’arbitro della Sezione di Udine torna al monitor per concedere un penalty al Genoa, ancora una volta per un tocco di mano, questa volta di Gila. Lo spagnolo intercetta con il braccio un tiro di Malinovskyi. Nel finale un’altra On-Field Review: netto il rigore che regala la vittoria alla Lazio. Il braccio di Ostigard sul colpo di testa di Ratkov è davvero largo. Ancora una volta, come nei due episodi precedenti, Zufferli non lo vede in campo e corregge la sua decisione dopo OFR.

Fa bene, invece, Zufferli a non concedere il rigore al Genoa nel finale di primo tempo: la deviazione di Maldini sul tiro di Malinovskyi è di spalla, non di braccio. Nel primo tempo manca un cartellino giallo per Malinovskyi per un fallo su Pedro: l’ucraino interrompe un possibile contropiede della squadra di Sarri.

Le ammonizioni arrivano invece nel secondo tempo, quando la partita si scalda anche a causa dei diversi episodi sia da una parte che dall’altra. Prima Malinovskyi viene ammonito per proteste in occasione del rigore concesso alla Lazio, poi Provedel per un comportamento antisportivo su Vitinha dopo il rigore realizzato dallo stesso centrocampista ucraino. Giusti i gialli nel secondo tempo per Ostigard (fallo su Pellegrini) e Norton-Cuffy (su Nuno Tavares), mentre forse eccessivo quello per Pellegrini (su Messias)».

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, i capitolini ufficializzano l’arrivo di Przyborek dal Pogoń Szczecin!